Saniya Toiken, "Ozodlik" radiosining Qozog'istondagi muxbiri, jurnalistik jasorati uchun Xalqaro ayollar OAV jamg'armasining yillik mukofoti bilan taqdirlandi. Kazakh journalist Saniya Toiken, RFE/RL reporter in Kazakhstan, is this year's recipient of Courage in Journalism Award, IWMF.